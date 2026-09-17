HKM yeşil dönüşüm kapsamında 42 yıllık kok bataryasını devre dışı bıraktı

Almanya merkezli çelik üreticisi Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) büyük ölçüde yeşil çelik üretimine geçişi kapsamında Duisburg tesisindeki 2 No'lu kok bataryasını 16 Eylül 2026 tarihinde devre dışı bıraktığını duyurdu.

42 yılda yaklaşık 45 milyon mt kok üretildi

1984 yılında devreye alınan ve yıllık yaklaşık 1,1 milyon mt kok üretim kapasitesine sahip olan batarya, 42 yıl boyunca HKM'nin yüksek fırınlarına kok tedarik ederek faaliyet süresi boyunca yaklaşık 45 milyon mt üretim gerçekleştirdi ve başlangıçta öngörülenden çok daha uzun süre hizmet verdi.

Fırınların boşaltılması, boru hatlarının gazdan arındırılması ve tesisin güvenli hale getirilmesini içeren devre dışı bırakma süreci kademeli olarak yürütülecek. Bu süreçte 1 No'lu batarya, devam eden üretimin kok ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürecek.

Planlanan elektrik ark ocağı kok ve pik demir ihtiyacını azaltacak

HKM'nin dönüşüm planı kapsamında 2029 yılından itibaren devreye alınması öngörülen elektrik ark ocağıyla hurda ve elektrik kullanımının artırılması, kok ve pik demir ihtiyacının ise azaltılması hedefleniyor.

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere 2026'nın Temmuz ayında hisselerinin tamamı Salzgitter Grubu'na geçen şirket, söz konusu bataryanın devre dışı bırakılmasının Duisburg tesisindeki üretim süreçlerinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olduğunu belirtti.