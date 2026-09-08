Moselstahlwerk yıllık 560.000 mt kapasiteli elektrik ark ocaklı tesisini satışa çıkardı

Almanya merkezli çelik üreticisi MSW Moselstahlwerk GmbH, devam eden yeniden yapılandırma süreci kapsamında Almanya'nın Trier kentindeki elektrik ark ocağı bazlı çelik tesisinin uluslararası pazarlama ve satış sürecini yönetmek üzere Amsterdam merkezli endüstriyel varlık yönetimi şirketi KRUDO Industrial'ı görevlendirdiğini duyurdu.

Söz konusu tesiste 60 mt kapasiteli Tenova Consteel elektrik ark ocaklı çelikhane, ikincil metalürji ekipmanları ve Danieli Centro Met üç bantlı sürekli kütük döküm makinesinin yer aldığı ifade edildi. KRUDO Industrial, çelikhanenin üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 560.000 mt seviyesinde yer aldığını, aynı zamanda 160 x 160 mm ebatlı kütük üretimi yapıldığını dile getirdi.

Tesisin modernizasyonuna 80 milyon € yatırım yapıldı

Moselstahlwerk, çelik üretim kapasitesini ve üretim verimliliğini artırmak amacıyla 2008 yılında tesisin modernizasyonu ve teknolojik olarak geliştirilmesi için yaklaşık 80 milyon € yatırım yaptığını aktardı. Tesisin filmaşin, yaylık çelik, soğuk şekillendirilmiş ürünler, kaynak teli, otomat çeliği, ön gerilmeli çelik ve inşaat demiri dahil olmak üzere birden fazla son kullanıcı sektöre yönelik üretim yapabildiğini vurguladı.

KRUDO Industrial, özellikle Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarındaki potansiyel alıcı ve yatırımcılara odaklanarak tesise yönelik küresel pazarlama çalışmalarını yürüteceğini ifade etti. Ayrıca satış sürecinin mevcut üretim kapasitesini artırmak veya mevcut bir tesisi satın alarak başka bölgede yeniden faaliyete geçirmek isteyen çelik üreticilerine yönelik olduğunu da ekledi.