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Salzgitter Mülheim levha tesisinde yeni sıcak düzleştirme makinesini devreye aldı

Cuma, 04 Eylül 2026 14:26:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Salzgitter Mannesmann Grobblech'in Mülheim an der Ruhr tesisinde yeni sıcak düzleştirme makinesini faaliyete aldığını ve böylece tesisin özellikle enerji altyapısı uygulamalarına yönelik kalın levha işleme kabiliyetini güçlendirdiğini duyurdu.

Tesiste bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olarak nitelendirilen yeni ekipmanın Avusturya merkezli mühendislik şirketi Buma Engineering & Anlagenbau ile birlikte geliştirildiği ifade edildi.

Yeni makineyle kalın ve yüksek mukavemetli levha üretilecek

Yeni sıcak düzleştirme makinesinin açık deniz rüzgâr türbinlerinin temelleri ve destek yapıları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek kalın ve yüksek mukavemetli levha üretimine imkân sağlayacağı dile getirildi. Salzgitter, önceki ekipmanın sökülmesi ve yerine daha güçlü olan yeni sıcak düzleştirme makinesinin kurulumu için önemli miktarda yatırım yaptığını aktardı.

Salzgitter CEO'su Gunnar Groebler, yatırımın Salzgitter Mannesmann Grobblech ve Ilsenburger Grobblech aracılığıyla grubun rüzgâr enerjisi altyapısına yönelik çelik ürünleri tedarikçisi konumunu güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca yeni ekipmanın şirketin rekabet gücünü artıracağını ve gelecekte büyüme potansiyeli taşıyan pazarlardaki varlığını daha da genişletmesine imkân sağlayacağını ekledi. Salzgitter Mannesmann Grobblech Genel Müdürü Hans-Jaan Rachner ise yatırımın şirketin rüzgâr enerjisi altyapısına yönelik kalın levha alanındaki uzmanlığını daha da güçlendirmesini sağlayacağını kaydetti.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Salzgitter 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Baklavalı Sac

Kalınlık 2 - 10 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 6 - 12 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 6.000 - 12.000 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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