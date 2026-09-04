Salzgitter Mülheim levha tesisinde yeni sıcak düzleştirme makinesini devreye aldı

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Salzgitter Mannesmann Grobblech'in Mülheim an der Ruhr tesisinde yeni sıcak düzleştirme makinesini faaliyete aldığını ve böylece tesisin özellikle enerji altyapısı uygulamalarına yönelik kalın levha işleme kabiliyetini güçlendirdiğini duyurdu.

Tesiste bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olarak nitelendirilen yeni ekipmanın Avusturya merkezli mühendislik şirketi Buma Engineering & Anlagenbau ile birlikte geliştirildiği ifade edildi.

Yeni makineyle kalın ve yüksek mukavemetli levha üretilecek

Yeni sıcak düzleştirme makinesinin açık deniz rüzgâr türbinlerinin temelleri ve destek yapıları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek kalın ve yüksek mukavemetli levha üretimine imkân sağlayacağı dile getirildi. Salzgitter, önceki ekipmanın sökülmesi ve yerine daha güçlü olan yeni sıcak düzleştirme makinesinin kurulumu için önemli miktarda yatırım yaptığını aktardı.

Salzgitter CEO'su Gunnar Groebler, yatırımın Salzgitter Mannesmann Grobblech ve Ilsenburger Grobblech aracılığıyla grubun rüzgâr enerjisi altyapısına yönelik çelik ürünleri tedarikçisi konumunu güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca yeni ekipmanın şirketin rekabet gücünü artıracağını ve gelecekte büyüme potansiyeli taşıyan pazarlardaki varlığını daha da genişletmesine imkân sağlayacağını ekledi. Salzgitter Mannesmann Grobblech Genel Müdürü Hans-Jaan Rachner ise yatırımın şirketin rüzgâr enerjisi altyapısına yönelik kalın levha alanındaki uzmanlığını daha da güçlendirmesini sağlayacağını kaydetti.