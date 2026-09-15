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Almanya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %6,8 arttı

Salı, 15 Eylül 2026 14:57:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi, yerel çelik talebinin zayıf seyrini sürdürmesi sebebiyle bu yılın Temmuz ayında yıllık %1,8 düşüşle 2,68 milyon mt seviyesine geriledi. Federasyon, Temmuz ayında yerel ham çelik üretiminde kaydedilen düşüşün sene başından bu yana görülen yıllık bazdaki ilk aşağı yönlü hareket olduğunu ve bu durumun düşük talep sebebiyle üretimin yeniden zayıfladığını gösterdiğini belirtti. Bu yılın ilk yedi ayında ise ham çelik üretimi yıllık %6,8 yükselerek 21,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %4,5 düşüşle 1,66 milyon mt ve yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %7,3 artışla 13,29 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,4 yükselerek 2,54 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Temmuz döneminde ise yıllık %4,2 artışla 18,65 milyon mt seviyesine çıktı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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