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Salzgitter Almanya'nın en büyük hibrit güneş enerjisi ve depolama anlaşmasını imzaladı

Çarşamba, 16 Eylül 2026 11:58:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl ve yenilenebilir enerji şirketi Zelestra 147 MW güneş enerjisi kapasitesi ile 79 MW/237 MWh batarya depolama kapasitesini kapsayan uzun vadeli bir enerji alım anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma, Salzgitter'in SALCOS programı kapsamında daha düşük karbonlu çelik üretimine geçişini destekleyecek.

Şirketlere göre iki projeyi kapsayan anlaşma, Almanya'nın en büyük hibrit güneş enerjisi ve enerji depolama tedarik anlaşması olma özelliğini taşıyor. Ayrıca söz konusu anlaşma her iki şirket için de Almanya piyasasındaki ilk hibrit PPA olacak.

Salzgitter yılda 158 GWh güneş enerjisi satın alacak

Anlaşma kapsamında Zelestra, Brandenburg ve Thüringen'de iki yeni hibrit güneş enerjisi ve batarya depolama tesisi inşa edecek, bunların sahibi olacak ve işletmesini gerçekleştirecek. Her güneş enerjisi tesisi doğrudan bir batarya enerji depolama sistemine bağlanacak.

Salzgitter Flachstahl, iki projeden toplam 147 MW, yıllık 158 GWh'ye eşdeğer güneş enerjisi satın alacak ve projelerdeki batarya depolama sistemlerinin işletmesini kontrol edecek. Bu düzenlemeyle Salzgitter ilk kez batarya depolama sistemi işletmecisi olacak.

Batarya sistemleri yalnızca ilgili güneş enerjisi tesislerinde üretilen fazla elektrikle şarj edilecek ve böylece depolama sistemlerinden daha sonra sağlanan elektriğin yenilenebilir kaynaklı olması sağlanacak.

Güneş enerjisi üretimi ile depolamanın bir arada kullanılması, Salzgitter'in yenilenebilir elektrik tedarikini sanayi faaliyetlerinin tüketim ihtiyaçlarına daha yakın şekilde ayarlamasına imkân sağlayacak.

Yeşil elektrik SALCOS kapsamında çelik üretimindeki dönüşümü destekleyecek

Salzgitter Flachstahl, hibrit PPA'ları SALCOS programı kapsamında çelik üretim faaliyetlerindeki dönüşümün yol açtığı artan yenilenebilir elektrik ihtiyacının karşılanmasının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Salzgitter Flachstahl Grup Enerji Tedarik Müdürü Marco Hauer, “Güneş enerjisi ve batarya depolama sistemlerinin bir arada kullanılması, sanayi süreçlerimiz için yenilenebilir enerjiyi talebe uygun ve rekabetçi koşullarda tedarik etme fırsatı sunuyor,” dedi. Hauer, anlaşmanın şirketin çelik üretimini karbonsuzlaştırma planlarını ve Salzgitter tesisinin rekabet gücünü desteklediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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