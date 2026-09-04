WV Stahl: Demir yolu finansmanındaki kesintiler sebebiyle Almanya çelik sektörünün maliyetleri artabilir

Alman şirketler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir ittifak, bütçede planlanan kesintiler sebebiyle sanayi tedarik zincirlerindeki aksaklıkların daha da artabileceği uyarısında bulunarak Almanya federal hükümetine demir yolu altyapısı için güvenilir ve uzun vadeli finansman sağlanması çağrısında bulundu.

İttifak, federal bütçe taslağında Almanya'nın demir yolu ağının yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik finansmanın 1,3 milyar € azaltıldığını belirtti. Bu nedenle 90'dan fazla demir yolu projesinin iptal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu, özel altyapı fonu olmasına rağmen yaklaşık 30 projenin ise bu yıl halen finansmandan faydalanamadığını aktardı. Demir yolu altyapısına yetersiz yatırım yapılmasının özellikle çelik, temel malzemeler, kimya ve lojistik gibi güvenilir yük taşımacılığına bağımlı sektörleri etkileyeceğini vurguladı.

WV Stahl daha yüksek üretim maliyetlerine karşı uyardı

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO'su Kerstin Maria Rippel, demir yolu altyapısı yatırımlarındaki kesintilerin üretim maliyetlerinin artmasına ve Almanya sanayisinin daha da zayıflamasına yol açacağına dikkat çekti.

Rippel, çelik üreticilerinin, tedarikçilerinin ve çelik tüketen sektörlerin güvenilir bir demir yolu ağına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak hükümetten demir yolu altyapısında uzun süredir devam eden finansman yetersizliğini gidermesini talep etti.

Demir yolu erişim ücretleri düşürülmeli

Öte yandan ittifak, artan demir yolu kullanım ücretlerinin ek bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın demir yolu kullanım ücretlerine uygulanan üst sınırı hukuka aykırı bulmasının ardından yerel demir yolu yolcu taşımacılığı maliyetlerinin yıllık yaklaşık 400 milyon € artacağını dile getirdi. Dolayısıyla demir yolu yük taşımacılığı da dahil olmak üzere demir yolu kullanım ücretlerini kalıcı olarak düşürecek bir reform yapılmasını istedi.

Bununla birlikte tek vagonlu yük taşımacılığı için yıllık 350 milyon € tutarında güvenilir finansman sağlanmasını talep eden ittifak, yük taşımacılığının demir yoluna kaydırılmasını desteklemek için demir yolu yük taşımacılığı kapasitesinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Demir yolu altyapısının güçlendirilmesinin Almanya'nın genel ulaşım ağının dayanıklılığı açısından önemli olduğunu, aynı zamanda Ren Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasını örnek göstererek diğer ulaşım güzergâhlarında aksaklık yaşandığında ek yük taşımacılığını karşılayabilmek için demir yollarında yeterli yedek kapasite bulunması gerektiğini kaydetti.