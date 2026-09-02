ArcelorMittal Duisburg'da çelik üretimini 2027 yılı Ekim ayında sonlandıracak

SteelOrbis'in Almanya Federal Hammadde ve Atık Yönetimi Birliğinden edindiği bilgilere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya'da bulunan Duisburg-Ruhrort tesisinde çelik üretimini 2027 yılı Ekim ayı itibarıyla sonlandırmayı planlıyor. Şirket çelikhane, sürekli döküm tesisi ve kütük haddehanesini kapatırken, tesisteki filmaşin haddehanesinin faaliyetlerini sürdürecek.

ArcelorMittal denetim kurulunun onayını gerektiren planın, Duisburg tesisindeki yaklaşık 800 kişilik istihdamın 550'sini etkilemesi bekleniyor.

Filmaşin haddehanesi dışarıdan kütük tedarikiyle faaliyetlerini sürdürecek

Çelik üretim faaliyetlerinin durdurulmasının ardından ArcelorMittal, diğer grup tesislerinden ve harici üreticilerden tedarik edilen kütükleri kullanarak Duisburg'daki filmaşin haddehanesini işletmeye devam etmeyi planlıyor. ArcelorMittal'in Hamburg tesisinin de Duisburg'a kütük tedarik etmesi bekleniyor.

Planlanan kapanışlar, ArcelorMittal'in thyssenkrupp Steel ile yaptığı uzun vadeli pik demir tedarik anlaşmasının sona ermesiyle bağlantılı. Thyssenkrupp'un 1997 yılından bu yana Duisburg'a pik demir tedarik ettiği anlaşma 2027 yılı Eylül ayında sona erecek.

ArcelorMittal, önemli ölçüde artan karbon maliyetlerini gerekçe göstererek anlaşmayı sonlandıracağını 2024 yılı Aralık ayında açıklamıştı. Şirket daha sonra daha rekabetçi koşullarda alternatif pik demir tedarik kaynaklarını değerlendirdi ancak uygun bir tedarik anlaşması sağlayamadı.

Elektrik ark ocağı seçeneği ekonomik açıdan uygun bulunmadı

ArcelorMittal ayrıca Duisburg'daki çelik üretimini elektrik ark ocağı bazlı üretime dönüştürme olasılığını değerlendirdi ancak bu seçeneğin ekonomik açıdan uygun olmadığı sonucuna vardı. Şirket kararının nedenleri arasında Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlu koşulları ve yüksek üretim maliyetlerini de gösterdi.

Etkilenen çalışanlara yönelik sosyal plana ilişkin görüşmelerin Eylül ayında başlaması beklenirken, planlanan kapanışların ele alınacağı çalışan toplantıları 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.