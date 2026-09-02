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HKM bakım çalışmalarının ardından yüksek fırın B'yi yeniden devreye almaya hazırlanıyor

Çarşamba, 02 Eylül 2026 14:04:08 (GMT+3)   |   İstanbul

OPIS tarafından yayımlanan bir habere göre Almanya merkezli çelik üreticisi Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), 2026 yılı Mayıs sonunda başlayan planlı bakım ve kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yüksek fırın B'yi yeniden devreye almaya hazırlanıyor.

HKM nihai bir yeniden devreye alma tarihi açıklamazken, yüksek fırının faaliyete geçmesi öncesinde önümüzdeki iki hafta boyunca ekipman testleri gerçekleştirilecek.

Yüksek fırın B yıllık 2,7 milyon mt kapasiteye sahip

Duruş sırasında yüksek fırın B'nin refrakter astarı tamamen yenilenirken, soğutma kamaraları değiştirildi. HKM ayrıca yüksek fırının normal faaliyetler sırasında erişilemeyen bölümlerini inceleyerek gerekli onarımları gerçekleştirdi.

Yüksek fırın B yıllık 2,7 milyon mt pik demir üretim kapasitesine, yüksek fırın A ise yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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