WV Stahl ve sektör kuruluşlarından emisyon ticaret gelirlerinin sanayinin karbonsuzlaştırılmasında kullanılması çağrısı

Aralarında Almanya Çelik Federasyonu'nun (WV Stahl) da yer aldığı Almanya merkezli 16 sanayi birliği, iş dünyası platformu ve çevre kuruluşundan oluşan bir koalisyon, Almanya federal hükümetine emisyon ticaretinden elde edilen 2,7 milyar € tutarındaki gelirin İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan (KTF) genel bütçeye aktarılması yönündeki planından vazgeçme çağrısında bulundu.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Almanya Federal Meclis'inde görüşülmekte olan 2027 yılı federal bütçe taslağı kapsamındaki kesinti bu yılın Temmuz ayında Almanya hükümeti tarafından onaylanmıştı. Koalisyon, söz konusu gelirlerin yasal olarak KTF'ye tahsis edildiğini ve Almanya sanayisinin iklim nötr dönüşümünü finanse etmek için kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

WV Stahl girişimi destekleyen 16 kuruluş arasında yer alıyor

Bilim temelli endüstriyel iklim koruma organizasyonu Bellona Deutschland ve İklim Ekonomisi Vakfı (Stiftung KlimaWirtschaft) tarafından başlatılan girişimin imzacıları arasında WV Stahl'ın yanı sıra Almanya Kimya Sanayicileri Birliği (VCI), Almanya Döküm Sanayicileri Birliği (BDG), Almanya Çimento Üreticileri Birliği (VDZ), Endüstriyel Enerji ve Enerji Sanayicileri Birliği (VIK), Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Birliği (NABU) ve WWF Germany'nin de yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu kuruluşlar, sanayi ve enerji sektörlerinin emisyon tahsisatı ödemelerinden elde edilen gelirlerin tamamının ilgili şirketlere geri aktarılması ve başta sanayide karbonsuzlaşma yatırımları ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi olmak üzere iklimle ilgili amaçlar için kullanılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca elektrik iletim şebekesi ücretlerine yönelik teşvikin tam olarak sürdürülmesini de talep etti.

Yatırım planlaması olumsuz etkilenebilir

Koalisyon, emisyon ticaretinden elde edilen gelirlerin endüstriyel karbonsuzlaşmaya yönlendirilen miktarın azaltılmasının, uzun vadeli yatırımlar için ihtiyaç duyulan öngörülebilirliği zayıflatacağını ve Almanya sanayisinin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, iklim nötr çelik üretimine geçiş için öngörülebilir siyasi koşullara ihtiyaç duyulduğuna ve KTF'ye ayrılan milyarlarca avroluk kaynağın başka alanlara aktarılmasının yanlış bir mesaj vereceğine dikkat çekti. Orta Doğu'daki mevcut krizin enerji piyasaları üzerinde ilave baskı oluşturduğunu ve zaten dalgalanan elektrik fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtığını dile getirdi. Emisyon ticaretinden elde edilen gelirlerin karbonsuzlaşma ve enerji fiyatlarının düşürülmesi için istikrarlı şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Rippel, Almanya çelik sektörünün daha fazla yükü kaldıramayacağını ekledi.

Koalisyon ayrıca Almanya'nın bütçesini sağlamlaştırmak ve ilave yatırım kapasitesi oluşturmak için daha kapsamlı mali reformlara ihtiyaç duyduğunu ancak söz konusu önlemlerin iklimle ilgili yatırımlar veya sanayinin modernizasyonuna yönelik finansman pahasına gerçekleştirilmemesi gerektiğini kaydetti.