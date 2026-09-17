WV Stahl Avrupa Parlamentosunun SKDM'ye ilişkin yaklaşımını olumlu bulsa da ek düzenlemeler istedi

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), Avrupa Parlamentosunun Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) için önerilen değişiklikleri oylayarak kabul etmesini memnuniyetle karşılarken, mekanizmadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için ilave önlemler alınması çağrısında bulundu.

AB Konseyinin ardından Avrupa Parlamentosunun da Avrupa Komisyonunun SKDM'yi revize etme önerisine ilişkin tutumunu kabul etmesiyle parlamento, konsey ve komisyon arasındaki üçlü müzakerelerin önünün açıldığı ifade edildi. WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, SKDM'nin mevcut halinde halen ciddi eksiklikler bulunduğunu ve Avrupa Komisyonunun önerdiği çözümlerin yeterli olmadığını dile getirdi. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosunun desteklediği iyileştirmelerden memnuniyet duyduğunu söyledi ve yaklaşan müzakerelerde uygulanabilir bir anlaşmaya hızla varılmasını istedi.

SKDM kapsamının daha fazla son kullanıcı sektöre genişletilmesi çağrısı

WV Stahl, SKDM'nin komisyonun başlangıçta önerdiğinden çok daha fazla çelik yoğun son kullanıcı sektör ürününü kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtti. Mekanizmaya yeterli son kullanıcı sektör ürünlerinin dahil edilmemesinin karbon kaçağı riskini önlemek yerine üretim değer zincirinin sonraki aşamalarına kaydırabileceğini vurguladı. Ayrıca SKDM yükümlülüklerinden kaçınılmasına imkân sağlayabilecek eksikliklerin etkin bir şekilde kapatılmasını talep etti.

AB'nin çelik ihracatındaki karbon maliyetlerine ilişkin endişeler

WV Stahl aynı zamanda Avrupa Parlamentosunun tutumunun, rakip üreticilerin benzer karbon maliyetlerine tabi olmadığı pazarlara ihracat yapan AB'li üreticilerin üzerindeki maliyet yükünü yeterince ele alınmadığını vurguladı. Bu durumun pazar payının kaybedilmesine ve üretim ile emisyonların AB dışına kaymasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu doğrultuda birlik, hukuki açıdan sağlam ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu bir ihracat koruma mekanizması geliştirilmesini istedi ve SKDM'nin hem karbonsuzlaşmayı hem de Avrupa sanayisinin rekabet gücünü destekleyebilmesi için böyle bir önlemin gerekli olduğunu savundu.