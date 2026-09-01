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Thyssenkrupp yenileme çalışmaları kapsamında Duisburg'daki 2 No'lu yüksek fırınını devre dışı bırakıyor

Salı, 01 Eylül 2026 10:50:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, Duisburg tesisindeki 2 No'lu yüksek fırınını planlandığı üzere yaklaşık altı hafta sürecek kısmi yenileme çalışmaları kapsamında devre dışı bırakacağını duyurdu.

Şirket, söz konusu çalışmalarla birlikte pik demir üretiminde operasyonel istikrarı artırmayı ve yüksek fırının önümüzdeki yıllarda güvenilir şekilde çalışmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Soğutma sistemleri ve refrakter astarı yenilenecek

Çalışmalarda öncelikle yüksek fırının ana soğutma sistemlerinin ve alt bölümündeki ısıya dayanıklı astarın yenileneceği ifade edildi. Bu doğrultuda soğutma bileşenlerinin değiştirileceği, refrakter malzemenin bazı bölümlerinin yenileneceği ve ilave bakır soğutma elemanlarının kurulacağı aktarıldı. Bakır soğutma elemanlarının fırının yüksek termal yüke maruz kalan bölümündeki soğutmayı iyileştirerek fırın gövdesine ilave koruma sağlamasının amaçlandığı vurgulandı.

Aynı zamanda gaz temizleme ve cüruf granülasyon sistemleri dahil olmak üzere yardımcı sistemlerde bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği ve bu sayede yüksek fırının kesintisiz ve güvenilir şekilde çalışmasının sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Thyssenkrupp, 28 Ekim 1993 tarihinde devreye alınan 2 No'lu yüksek fırınının günlük pik demir üretim kapasitesinin yaklaşık 12.000 mt seviyesinde yer aldığını ve Avrupa'nın en büyük yüksek fırını konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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