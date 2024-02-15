Hint SAIL’in ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %2 artarken satışları %10 düştü

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) ham çelik üretimi 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %2 artışla 4,8 milyon mt seviyesinde yer alırken çelik satışları da yıllık %10 artarak 3,8 milyon mt seviyesine çıktı.
Öte yandan söz konusu çeyrekte şirketin satılabilir çelik üretimi yıllık %5 artışla 4,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
SAIL’in ürün gamının %51,8’ini yassı mamul, %34,5’ini uzun mamul ve %13,7’sini de yarı mamuller oluşturuyor.