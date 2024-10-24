 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CISA...

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ortasında %1,1 artış kaydederken stoklar arttı

Perşembe, 24 Ekim 2024 09:34:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla %1,1 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı başında, Eylül sonuna kıyasla %1,7 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ekim tarihine kıyasla %5 artışla 15,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-20 Ekim döneminde %16 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %4 yükseldi

23 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

22 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 yükseldi

22 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Eylül’de aylık %1,09 düştü, Ekim'de artış bekleniyor

18 Eki | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim başında %1,7 yükselirken stoklar artış kaydetti

18 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %9,9 yükseldi

18 Eki | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-13 Ekim döneminde %20 arttı

17 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 yükseldi

15 Eki | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet’in çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

14 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis