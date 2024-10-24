CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ortasında %1,1 artış kaydederken stoklar arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla %1,1 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı başında, Eylül sonuna kıyasla %1,7 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ekim tarihine kıyasla %5 artışla 15,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.