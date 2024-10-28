CISA: Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %56 azaldı

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, Ocak-Eylül döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık %56,4 düşüşle 28,98 milyar RMB (4,1 milyar $) brüt kâr açıkladı. Kuruluşların faaliyet kârı ise aynı dönemde yıllık %6,87 düşüşle 4,54 trilyon RMB (640 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

CISA Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Jiang Wei, Çin çelik sektöründe arz ve talep uyuşmazlığının etkili olduğunu ifade etti. Ülkede hammadde üretimi hafifçe azalsa da talep üretimden daha fazla zayıfladı. Yılın ilk dokuz ayında Çin’in görünür ham çelik tüketimi yıllık %6,2 düşüş kaydetti. Öte yandan Dünya Çelik Birliği’nin (worldsteel) tahminlerine göre Çin’in çelik talebi 2024 yılında %3, 2025 yılında ise %1 azalabilir.

Jiang Wei, çelik piyasasında yeni arz talep dengesinin henüz oluşmadığını ve çelik üreticilerinin üretim yapma niyetinin devam ettiğini belirtti. Ancak çelik üreticileri kapasite kullanım oranlarını düşük tutma konusunda irade gösteremezse mali kayıplarının artma ihtimali var. CISA bu nedenle üreticilerden üretim tonajlarını azaltmalarını ve çelik sektörünün normal seyrini sürdürebilmesi için kararlılık göstermelerini talep etti.