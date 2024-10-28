 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CISA:...

CISA: Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %56 azaldı

Pazartesi, 28 Ekim 2024 12:09:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, Ocak-Eylül döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık %56,4 düşüşle 28,98 milyar RMB (4,1 milyar $) brüt kâr açıkladı. Kuruluşların faaliyet kârı ise aynı dönemde yıllık %6,87 düşüşle 4,54 trilyon RMB (640 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

CISA Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Jiang Wei, Çin çelik sektöründe arz ve talep uyuşmazlığının etkili olduğunu ifade etti. Ülkede hammadde üretimi hafifçe azalsa da talep üretimden daha fazla zayıfladı. Yılın ilk dokuz ayında Çin’in görünür ham çelik tüketimi yıllık %6,2 düşüş kaydetti. Öte yandan Dünya Çelik Birliği’nin (worldsteel) tahminlerine göre Çin’in çelik talebi 2024 yılında %3, 2025 yılında ise %1 azalabilir.

Jiang Wei, çelik piyasasında yeni arz talep dengesinin henüz oluşmadığını ve çelik üreticilerinin üretim yapma niyetinin devam ettiğini belirtti. Ancak çelik üreticileri kapasite kullanım oranlarını düşük tutma konusunda irade gösteremezse mali kayıplarının artma ihtimali var. CISA bu nedenle üreticilerden üretim tonajlarını azaltmalarını ve çelik sektörünün normal seyrini sürdürebilmesi için kararlılık göstermelerini talep etti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

MMK’nın çelik üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düşüş kaydetti

24 Eki | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ortasında %1,1 artış kaydederken stoklar arttı

24 Eki | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-20 Ekim döneminde %16 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %4 yükseldi

23 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

22 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 yükseldi

22 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Eylül’de aylık %1,09 düştü, Ekim'de artış bekleniyor

18 Eki | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim başında %1,7 yükselirken stoklar artış kaydetti

18 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %9,9 yükseldi

18 Eki | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-13 Ekim döneminde %20 arttı

17 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis