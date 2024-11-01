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POSCO’nun net kârı ve satış geliri üçüncü çeyrekte düştü

Cuma, 01 Kasım 2024 14:48:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı azalan satış fiyatları nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla %1,2 düşüşle 743 milyar KRW (539,52 milyon $) seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte şirketin geliri çeyreklik bazda %1 düşüşle 18,32 trilyon KRW (13,3 milyar $) olurken net kârı ise ikinci çeyreğe kıyasla %8,9 düşüşle 497 milyar KRW (360,85 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi, başlıca bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla çeyreklik bazda %16,5 artış ve yıllık bazda %0,8 düşüşle 9,23 milyon mt seviyesinde yer alırken nihai mamul satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %4,9 artış ve yıllık %1,5 düşüşle 8,2 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar POSCO 

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