CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-27 Ekim döneminde %9 arttı

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-27 Ekim döneminde aylık %2 ve yıllık %9 artışla 1,81 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %1 düşüş ve yıllık %49 artışla 946.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 27 Ekim’e kadar olan dönemde perakende binek satışları yıllık %3 artışla 17,39 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları %39 artışla 8,08 milyon adet oldu.

CPCA elektrikli araçların Pazar payının Ekim ayında %52,3 olmasını bekliyor.