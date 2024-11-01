TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı Eylül’de %4,8 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Eylül ayında yıllık %6,5 artışla 3,09 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %13,8 artışla 27,9 milyon mt seviyesine yükseldi. Türkiye yılın ilk dokuz ayında Vietnam’ın ardından dünyada ham çelik üretimini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %4,2 düşüşle 27,8 milyon mt olurken yalnızca Eylül ayında ülkenin nihai mamul tüketimi %0,8 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %17,7 artışla 1,27 milyon mt olurken bu ihracatın değeri %16,7 artışla 908,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ihracat yıllık %31,6 artışla 9,8 milyon mt seviyesinde yer alırken bu dönemdeki ihracatın değeri %18,2 artışla 7,2 milyar $ oldu. Yılın ilk dokuz ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 62.331 mt ve 137.697 mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Eylül ayında yıllık %4,8 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %5,8 düşüşle 1,01 milyar $ oldu. Ocak-Eylül döneminde ise ithalat %12,5 düşüşle 11,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %19 düşüşle 9,49 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Türkiye 2,74 milyon mt yassı, 2,07 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Ocak-Eylül döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %52,04’e kıyasla %75,92 seviyesine çıktı.