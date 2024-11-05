Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Ekim döneminde arttı

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, bu yılın Ekim ayına ve Ocak-Ekim dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %1, yıllık %4 ve yıllık %17,4 düşerek 264.500 mt, 241.300 mt ve 172.200 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk 10 ayında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %17 artışla 2,56 milyon mt seviyesine yükselirken ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %21,1 ve yıllık %21,1 artarak 2,42 milyon mt ve 2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.