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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Ekim döneminde arttı

Salı, 05 Kasım 2024 13:46:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, bu yılın Ekim ayına ve Ocak-Ekim dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %1, yıllık %4 ve yıllık %17,4 düşerek 264.500 mt, 241.300 mt ve 172.200 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk 10 ayında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %17 artışla 2,56 milyon mt seviyesine yükselirken ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %21,1 ve yıllık %21,1 artarak 2,42 milyon mt ve 2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

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