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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,9 azaldı

Salı, 05 Kasım 2024 09:32:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,9 ve yıllık %2,5 düşüşle 1,48 milyon mt oldu.

2 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,3 olurken, bu oran önceki hafta %74,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %76,1 kapasite kullanım oranıyla 67,23 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 68,65 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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