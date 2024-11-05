ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,9 azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,9 ve yıllık %2,5 düşüşle 1,48 milyon mt oldu.

2 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,3 olurken, bu oran önceki hafta %74,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %76,1 kapasite kullanım oranıyla 67,23 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 68,65 milyon mt olarak kaydedilmişti.