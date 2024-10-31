Arjantin’in çelik üretimi Eylül ayında yükseldi

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 346.900 mt seviyesine kıyasla 370.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %7,9 artışla 177.600 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %5,7 artışla 101.700 mt ve uzun mamul üretimi aylık %7,6 düşüşle 141.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %17,1 düşerken sıcak rulo sac üretimi %9,2, soğuk rulo sac üretimi de %13,3 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %26,6 geriledi.

Alacero Summit 2024’te konuşan Acero Argentina Başkanı ve Ternium Yöneticisi Martin Berardi, Latin Amerika’nın değer zincirini yenilemek için fırsat bulduğunu ve dünya ekonomisinin globalleşmeden yerelleşmeye döndüğünü ifade etti. Berardi’ye göre Latin Amerika’da nihai mamul üretimi hız kazanırken daha üst seviye üretim modellerine geçmek kalkınmanın ön koşulu.

Berardi, şirketlerin kuruldukları ülkelere geri dönmesinin uluslararası ticaret akışını Latin Amerika lehine çevireceğini ifade ederek, “Değer zincirimizi bize daha yakın, güvenli, çevre dostu ve piyasanın gerektirdiği değerleri kabul eden tedarikçilere yönlendirmeliyiz,” şeklinde konuştu.