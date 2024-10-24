MMK’nın çelik üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düşüş kaydetti

Rus çelik üreticisi MMK Group, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi, yüksek fırınındaki onarım çalışmaları ve artan faiz oranlarına bağlı olarak yerel satışların azalması sebebiyle çeyreklik bazda %26,6 düşüşle 2,48 milyon mt seviyesinde yer alırken, pik demir üretimi ise çoğunlukla yüksek fırınındaki geniş kapsamlı onarım çalışmaları sebebiyle çeyreklik bazda %10,9 düşüşle 2,36 milyon mt seviyesine geriledi. Bununla birlikte MMK’nın çelik ürünleri satışları, onarım programı ve artan kredi maliyetleri sebebiyle satışların azalması sonucu bir önceki çeyreğe kıyasla %18,7 azalarak 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin ham çelik üretimi, çelik talebi ve satışlardaki azalma sebebiyle yıllık %10,6 düşüşle 8,83 milyon mt seviyesine gerilerken, pik demir üretimi yüksek fırınlarındaki kapsamlı onarım çalışmaları sebebiyle yıllık %2,2 düşerek 7,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan MMK’nın çelik ürünleri satışları, haddeleme ekipmanlarındaki kapsamlı onarım çalışmaları ve üçüncü çeyrekte satışlardaki düşüş sebebiyle yıllık %7,1 azalarak 8,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.