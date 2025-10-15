Hint JSL paslanmaz çelikten damperli treyler serisini piyasaya sürdü

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), tuz taşımacılığında kullanılan araçlarda uzun süredir devam eden korozyon ve yüksek bakım maliyeti sorunlarını çözmek amacıyla paslanmaz çelikten yeni damperli treyler serisini piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Şirket, yeni treylerlere özellikle Rajasthan eyaletindeki Sambhar, Nawa ve Kuchaman gibi tuz üretim bölgelerinden güçlü talep gelmesini bekliyor.

Yeni treylerlerin geleneksel yumuşak çelikten üretilen ve genellikle üç ila dört yıl içinde paslanan treylerlere kıyasla daha uzun ömür, düşük bakım maliyeti ve daha yüksek dayanıklılık sunduğu ifade ediliyor.

JSL’ye göre paslanmaz çelik treylerler %25’e kadar daha hafif ve 10 yıllık sürede yaklaşık 2,5-3 milyon INR (28.000-34.000 $) maliyet tasarrufu sağlıyor, ayrıca 15 ila 20 yıl arasında hizmet ömrü sunuyor.

Şirket, Hindistan’da tuz taşımacılığına yönelik damperli treyler talebinin yılda yaklaşık 70.000 adet olduğunu belirtti.