Hint JSL Limited ‘yeşil paslanmaz çelik’ üretmek amacıyla yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak

Salı, 19 Nisan 2022 16:09:11 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Stainless Limited (JSL), üç eyalette 300 megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santralleri inşa edeceğini açıkladı.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, termik enerji santrallerine daha fazla yatırım yapılmayacağını ve Odisha, Haryana ve Rajasthan eyaletlerinde inşa edilecek güneş ve rüzgar çiftliklerinin ‘yeşil paslanmaz çelik’ üretiminde kullanılacağını belirtti.

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi olan JSL, Odisha’da yer alan yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli bir tesis işletiyor ve üretim kapasitesini yıllık 2,1 milyon mt’a çıkaracak bir kapasite artırım projesi yürütüyor. Söz konusu tesis enerji ihtiyaçlarını 264 megavatlık bir termik enerji santralinden karşılıyor.