Hint JSL, BrahMos Aerospace’e özelleştirilmiş paslanmaz çelik tedarik edecek

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), BrahMos Aerospace’in savunma sanayine yönelik projelerine Haryana’daki Hisar tesisinden özelleştirilmiş paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı vasıflı çelik sac tedarik edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, üreticinin daha önceden de Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu ile Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu kapsamındaki önemli projeleri için malzeme tedarik ettiği ifade edildi.

Ayrıca süpersonik füze destekli torpido sistemi için yakın zaman önce 3 mm kalınlığında özel alaşımlı çelik sac geliştirildiği ve tedarikinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hindistan-Rusya ortaklığında kurulan havacılık ve savunma şirketi BrahMos Aerospace, ağırlıklı olarak seyir füzesi üretimi yapıyor.