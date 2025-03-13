Jindal Stainless karbonsuz üretim için 2030'a kadar 80 milyon $ yatırım yapacak

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), 2030 yılına kadar karbon salımını sıfırlamaya yönelik projelere yaklaşık 80 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Önümüzdeki beş yıla yayılacak yatırım planı kapsamında şirket, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, biyolojik çeşitliliğin korunması, atık yönetimi ve karbon yakalama teknolojilerine odaklanacak.

Bununla birlikte JSL, doğayla ilgili riskleri belirlemenin, ele almanın ve azaltmanın yanı sıra çevresel sorumluluğunu artırmaya yönelik fırsatları belirlemek amacıyla görev gücü oluşturdu.

Görev gücünün hazırlayacağı rapor, şirketin başlıca tesisleri olan Jaipur, Hisar ve Vizag’da yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve gelişmiş geri dönüşüm teknolojilerine yönelik yatırımların yanı sıra biyolojik çeşitlilik yönetim planları ve doğayla ilgili risk değerlendirmelerine dikkat çekecek.

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi olan JSL’in toplam üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 2,9 milyon mt seviyesinde yer alıyor.