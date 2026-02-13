 |  Giriş 
Hint JSL demir yolu ile tuz taşımacılığı için ülkenin ilk konteynerini geliştirdi

Cuma, 13 Şubat 2026 16:23:54 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL), devlete bağlı Indian Railways (IR) için demir yolu ile tuz taşımacılığına yönelik ülkenin ilk paslanmaz çelik konteynerlerini duyurdu.

Şirket, yaklaşık 6 metrelik tuz konteynerinin tüm yapısal ve yük taşıyıcı bileşenleri dahil olmak üzere tamamen paslanmaz çelikten üretildiğini belirtti.

Konteyner gövdesinde, klorür yoğun ortamlarda üstün korozyon direnciyle bilinen 304 kalite paslanmaz çelik kullanılırken, dış takviye elemanları ve alt şasi bileşenlerinde yüksek mukavemet ve ağırlık optimizasyonu sağlayan JT kalite (BIS 6911’e göre N7) tercih edildi.

Şirket açıklamasına göre konteynerin prototipi Gujarat eyaletindeki Bhimasar, Gandhidham’da yükleme ve boşaltma testlerinden başarıyla geçti. Bu gelişme, hükümetin yenilikçi ve geleceğe dönük lojistik çözümlerine aktif katılımını ortaya koyarken potansiyel ticari kullanıma yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel konteynerlerin özellikle tuz gibi malzemelerin taşınmasında korozyon sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ve bunun sık bakım ile değişim ihtiyacına yol açtığı belirtiliyor. Paslanmaz çeliğin yüksek korozyon direnci sayesinde daha uzun kullanım ömrü ve Indian Railways için potansiyel maliyet avantajı sunduğu ifade ediliyor.


