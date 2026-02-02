Jindal Steel Limited’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %80 düştü

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), eski adıyla Jindal Steel and Power Limited, 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %80 düşüşle 1,9 milyar INR (20,55 milyon $) net kâr elde etti.

Şirket aynı dönemde gelirini %10,9 artışla 130,3 milyar INR (1,42 milyar $) seviyesine çıkardı ve gelirindeki artışa rağmen yüksek operasyonel maliyetlerin kârlılık üzerinde baskı yarattığını belirtti.

JSL, içinde bulunulan mali yılı 8,5-9 milyon mt aralığında satış hacmiyle tamamlamayı öngördüğünü ifade etti.