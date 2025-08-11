Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalata antidamping vergisi talep ediyor

Hindistan’daki yerel paslanmaz çelik üreticileri, ucuz ithalatın yerel üreticilere zarar verdiği gerekçesiyle antidamping vergisi uygulanması talebiyle Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü’ne (DGTR) başvuruda bulundu. Jindal Stainless Limited (JSL) Genel Müdürü Abhyuday Jindal, 11 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada başvuruyu doğruladı.

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Derneği’nin (ISSDA), yerli üreticiler adına belirli ülkelerden yapılan dampingli ithalata yönelik soruşturma açılması talebiyle DGTR’ye başvuruda bulunduğunu ve yanıt beklediklerini belirten Jindal, DGTR’nin genellikle damping soruşturmalarına başlamasının 2-3 ay sürdüğünü ifade etti.

“Uzun süredir Çin, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerden gelen standart altı dampingli ürünlerle mücadele ediyoruz. Şimdi ise ABD’nin Hindistan’dan ithalata %50 gümrük vergisi getirmesinin ardından küresel belirsizliklerin daha da arttığını görüyoruz,” dedi.

2024-25 döneminde Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatının 1,73 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.