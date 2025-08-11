 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalata antidamping vergisi talep ediyor

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 09:32:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’daki yerel paslanmaz çelik üreticileri, ucuz ithalatın yerel üreticilere zarar verdiği gerekçesiyle antidamping vergisi uygulanması talebiyle Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü’ne (DGTR) başvuruda bulundu. Jindal Stainless Limited (JSL) Genel Müdürü Abhyuday Jindal, 11 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada başvuruyu doğruladı.

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Derneği’nin (ISSDA), yerli üreticiler adına belirli ülkelerden yapılan dampingli ithalata yönelik soruşturma açılması talebiyle DGTR’ye başvuruda bulunduğunu ve yanıt beklediklerini belirten Jindal, DGTR’nin genellikle damping soruşturmalarına başlamasının 2-3 ay sürdüğünü ifade etti.

“Uzun süredir Çin, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerden gelen standart altı dampingli ürünlerle mücadele ediyoruz. Şimdi ise ABD’nin Hindistan’dan ithalata %50 gümrük vergisi getirmesinin ardından küresel belirsizliklerin daha da arttığını görüyoruz,” dedi.

2024-25 döneminde Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatının 1,73 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 32. Hafta, 2025

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hint SMEL’nin paslanmaz çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayında %42 arttı

07 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla bir miktar yükseldi

06 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 31. Hafta, 2025

31 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye Katar’dan ithal birçok çelik ürününe yönelik gümrük vergisini sıfırlayacak

31 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafif artışlarla çoğunlukla yatay

30 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında yıllık %5,7 arttı

29 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 30. Hafta, 2025

24 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya, Çin ve Tayvan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

23 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis