Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalata antidamping soruşturması açılmasını istiyor

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL) İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliğinin (ISSDA), paslanmaz çelik ithalatına yönelik antidamping soruşturması açılması ve antidamping vergisi uygulanması talebiyle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğüne (DGTR) şikâyette bulunacağını duyurdu.

Jindal, “Veriler ortada. Dampingli fiyatlardan ithal paslanmaz çelik satışı yapılıyor ve bu durum, iç piyasanın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor,” dedi.

JSL, 2024-25 mali yılında Çin’den yapılan paslanmaz çelik ithalatının %7 ve Vietnam’dan yapılan ithalatın ise %176 arttığını belirtti.