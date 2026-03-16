Endüstriyel gaz sıkıntısı Jindal Stainless’ın üretimini etkiliyor

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited, endüstriyel gaz tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını azaltmak zorunda kaldı. Şirket, söz konusu sorunun Batı Asya’da devam eden çatışmalarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Şirketin Genel Müdürü Abhyuday Jindal, propan, LPG ve doğal gaz gibi temel yakıtların tedarikinde yaşanan kesintilerin şirketin tesislerindeki birçok üretim sürecini etkilediğini ve bu nedenle fabrikaların kapasite kullanımını düşürmek zorunda kaldığını söyledi.

Endüstriyel gaz sıkıntısı paslanmaz çelik üretimini aksatıyor



Jindal Stainless, tesislerinde yürütülen birçok üretim sürecinin endüstriyel gaz arzındaki sıkıntı nedeniyle olumsuz etkilendiğini açıkladı. Abhyuday Jindal, paslanmaz çelik sektörünün yapısal olarak dış kaynaklı gaz tedarikine bağımlı olduğunu vurguladı. Jindal, “Paslanmaz çelik üretiminin propan, LPG ve doğal gaz gibi endüstriyel gazlara yüksek derecede bağımlı olması nedeniyle tesislerimizdeki birçok süreç olumsuz etkilendi,” dedi.

Paslanmaz çelik üretimi neden daha fazla etkileniyor?

Geleneksel çelik üretiminde yüksek fırın ve kok fırını gazları gibi iç kaynaklı enerji kullanılırken paslanmaz çelik üretimi genellikle hurda bazlı bir üretim rotasına dayanıyor ve bu süreçte bu tür gazlar iç kaynaklardan elde edilmiyor. Bu nedenle paslanmaz çelik üreticileri dış yakıt tedarik zincirlerine çok daha bağımlı durumda bulunuyor. Mevcut arz kısıtları nedeniyle Jindal Stainless tesisleri şu anda daha düşük kapasitede çalışıyor.

Küresel taşımacılıkta yaşanan aksaklıklar baskıyı artırıyor

Yakıt arzındaki sorunlara ek olarak şirket jeopolitik gerilimler nedeniyle lojistik tarafında da zorluklarla karşılaşıyor. Jindal, bazı deniz rotalarının aksadığını, bazı gemilerin farklı güzergâhlara yönlendirildiğini, transit sürelerinin uzadığını ve kargo teslimatlarında gecikmeler yaşandığını belirtti. Bu gelişmelerin tedarik zinciri üzerinde baskıyı artırdığı ve kârlılığı olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sektör gaz tahsisi konusunda netlik bekliyor

Jindal Stainless, Hindistan hükümetinden özellikle propan, LPG ve doğal gaz gibi endüstriyel gazların tahsisine ilişkin açık ve net bir politika belirlemesini talep etti. Şirket, operasyonların planlanabilmesi için düzenli ve öngörülebilir tedarikin kritik olduğunu vurguladı.

Abhyuday Jindal, “Endüstriyel propan/LPG ve doğal gaz için tahsis oranları konusunda hükümetten netlik ve düzenli tedarik güvencesi bekliyoruz,” dedi. Jindal ayrıca belirsizliğin devam etmesi durumunda bunun paslanmaz çelik sektörü genelinde zincirleme etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Jindal Stainless, Haryana eyaletindeki Hissar’da yıllık 0,8 milyon mt, Odisha eyaletindeki Jajpur’da ise yıllık 2,2 milyon mt kapasiteli tesislere sahip olup Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi konumunda bulunuyor.