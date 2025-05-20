Jindal Stainless paslanmaz çelik ihracatını %30 artırmayı hedefliyor

Hint Jindal Stainless Limited (JSL), 2025-26 mali yılında yıllık %30 artışla 22.000-25.000 mt paslanmaz çelik ihraç etmeyi hedeflediğini ifade etti.

JSL CEO’su Tarun Khuble, “ABD’nin, AB, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Tayvan’a aynı oranda vergi uygulamaya başlaması herkes için eşit şartlar oluşturdu. Bu durumu avantaja çevirip ihracat faaliyetlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor,” dedi.

Bununla birlikte Khuble, 2024-25 mali yılında şirketin toplam üretiminin yaklaşık %9’unu ihracata ayırdığına ve bu oranın 2023-24 mali yılında %13 olduğuna dikkat çekti.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “2016 yılında portföyümüzden ayrılan müşterilerimizin çoğu dönüş yaptı. Müşteriler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir karar alıp almayacağından emin olamıyor veya bu ihtimalden endişe duyuyor. Yine de birçok fiyat sorgusu alıyoruz ve siparişlerimiz daha iyi durumda,” şeklinde konuştu.