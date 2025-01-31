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Jindal Stainless ihracat hacmi artış tahminini düşürdü

Cuma, 31 Ocak 2025 16:01:12 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL) İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal tarafından yapılan açıklamada, ihracat piyasasındaki durgunluk sebebiyle ihracat hacmine yönelik artış tahmininin ikinci defa aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Şirket, mevcut mali yılda ihracatın %15 seviyesindeki bir önceki tahmine kıyasla yaklaşık %10 artış göstereceğini tahmin ediyor. 2024-25 mali yılının başında şirketin artış tahmini %20 seviyesinde yer almıştı.

Jindal, “ABD ve Avrupa piyasaları ciddi ölçüde yavaşladı. Bu nedenle diğer bölgelere ihracat gerçekleştirdik. Nisan ve Aralık arasındaki dönemde satış hacmimiz yaklaşık %8 arttı. ABD’nin yeni vergileriyle neler olacağını göreceğiz. ABD, vergiler bakımından Çin’e çok yüklenirse ABD piyasasının kapısı şirketimize aralanabilir. Öte yandan Çin’in etkisi sebebiyle diğer pazarlardaki rekabet gücümüz azaldı. Bu bilgiler ışığında sermaye harcamalarımızı gözden geçireceğiz ve daha temkinli davranacağız,” dedi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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