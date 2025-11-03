Hint AMNS 8,2 milyon mt kapasiteli çelik tesisi için çevre onayı aldı

Hindistan merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), 8,2 milyon mt yıllık kapasiteli çelik tesisi projesinin ilk aşaması için hem Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığından hem de Andhra Pradesh eyalet yönetiminden çevresel onay aldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre tesis birden fazla aşamada geliştirilecek ve ilk aşamada yıllık 8,2 milyon mt entegre çelik üretim kapasitesi hedeflenecek. Nihai genişleme planı kapsamında toplam kapasitenin 24 milyon mt seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Açıklamada, “Tesis, enerji verimliliği yüksek ve düşük emisyonlu ileri teknolojiler kullanarak sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi konusunda küresel standartları karşılayacak. Çevresel onayların alınmasıyla proje için gerekli tüm izinler yalnızca 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu durum, eyalet yönetiminin yatırım dostu yaklaşımının da bir göstergesidir,” ifadelerine yer verildi.