Hindistan’ın ham çelik üretimi Nisan-Kasım 2025 döneminde yıllık bazda %11’dan fazla arttı

Cuma, 12 Aralık 2025 14:05:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan’ın ham çelik üretimi Kasım ayında da istikrarlı seyrini sürdürerek nihai mamul ihracatındaki güçlü artışı destekledi. Buna karşılık ithalat hacimleri hem aylık hem de yıllık bazda keskin düşüş kaydetti. Çelik Bakanlığına bağlı Birleşik Tesisler Komitesinin geçici verilerine göre toplam çelik üretimi aylık ve yıllık karşılaştırmalarda gücünü korurken, çelik tüketimi aylık bazda hafif gerilese de yıllık bazda artışını sürdürdü.

Ham çelik üretimi yine arttı
Hindistan’ın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık bazda %2,1 artarak Ekim’deki 13,56 milyon mt seviyesinden 13,84 milyon mt’a çıktı. Yıllık bazda ise üretim %11,8 artışla Kasım 2024’te kaydedilen 12,38 milyon mt seviyesinin üzerinde yer aldı. Nisan-Kasım döneminde toplam ham çelik üretimi %11,3 artışla 98,41 milyon mt’dan 109,49 milyon mt’a ulaştı.

Nihai mamul üretimi aylık bazda hafifçe yükseldi
Kasım ayında nihai mamul üretimi aylık bazda %0,6 artarak 13,16 milyon mt’dan 13,24 milyon mt’a çıktı. Yıllık bazda ise üretim %13,5 arttı. Nisan-Kasım döneminde toplam nihai mamul üretimi %10,8 artışla 104,83 milyon mt’a yükseldi.

Çelik ihracatı aylık bazda yükselişini sürdürdü
Kasım ayında Hindistan’ın nihai mamul ihracatı aylık bazda %14,5 artarak 0,640 milyon mt’dan 733.000 mt’a ulaştı. Yıllık bazda ise ihracat %83,3 artış gösterdi. Nisan-Kasım döneminde toplam ihracat %32,6 artışla 3,15 milyon mt’dan 4,18 milyon mt’a yükseldi.

İthalat hem aylık hem yıllık bazda geriledi
Nihai mamul ithalatı Kasım’da aylık bazda %15,7 düşerek 459.000 mt’dan 387.000 mt’a indi.
Yıllık bazda ithalat %52,5 gibi keskin bir düşüş gösterdi. Nisan-Kasım döneminde toplam ithalat %36,3 azalarak 6,58 milyon mt’dan 4,19 milyon mt’a geriledi.

Tüketim aylık bazda gerilese de yıllık bazda arttı
Kasım ayında Hindistan’ın nihai mamul tüketimi aylık bazda %3 düşerek 13,37 milyon mt’dan 12,97 milyon mt’a indi. Buna karşın yıllık bazda tüketim %7,1 artış gösterdi. Nisan-Kasım 2025 döneminde toplam tüketim %7,4 artışla 97,94 milyon mt’dan 105,17 milyon mt’a çıktı.

Beklenti
Hindistan çelik piyasasında önümüzdeki dönemde de güçlü ham çelik üretimi, istikrarlı ihracat performansı ve iyi seviyelerde tüketim bekleniyor. İthalatın zayıf seyretmesi iç piyasasının gücünü artırırken, istikrarlı üretim ve iyileşen dış ticaret dengesi olumlu bir piyasa görünümü sunuyor.

Kaynak: BigMint


