Hükümet kaynakları tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın batısındaki Goa eyaleti hükümeti Aralık 2026'da dört ila altı demir cevheri sahası için ihale düzenlemeye yönelik planlarını netleştirdi.

Söz konusu ihale, Hindistan Yüksek Mahkemesinin 2012 yılında maden işletme ruhsatlarının yenilenmesini yasaklamasından bu yana düzenlenen beşinci demir cevheri ihalesi olacak.

Kaynaklar, yeni maden sahalarına yönelik ihalelerin, Yüksek Mahkemenin Goa'daki tüm madenler için belirlediği yıllık toplam 20 milyon mt'luk üretim üst sınırına uygun olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Goa eyaletinde 2022 yılından bu yana dört aşamada toplam 18 maden sahası için ihale düzenlendi. 2022-2023 mali yılında dört, 2023-2024 mali yılında beş, 2024-2025 mali yılında üç ve Nisan 2026'da gerçekleştirilen dördüncü aşamada altı maden sahası ihale edildi.

Bu sahalardan altısında üretime başlanırken geri kalan sahalar için gerekli izinlerin alınmasına yönelik süreçler çeşitli aşamalarda devam ediyor.