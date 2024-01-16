Hindistan Maden Bakanlığı demir cevheri için referans fiyat endeksi getirecek

Salı, 16 Ocak 2024 14:46:00 (GMT+3) | Kalküta

Hükümet kaynaklarının 16 Ocak Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan Maden Bakanlığı demir cevheri için daha verimli ve şeffaf bir fiyatlandırma mekanizması sunabilmek için bir referans fiyat endeksi oluşturmaya çalışıyor.

Kaynaklara göre yerli bir demir cevheri endeksiyle mevcut fiyatlandırma mekanizması değişecek ve yeni mekanizma demir cevheri madencilerinin fiyatlarını kendi beyanlarıyla bildirdikleri şu anki sistemin yerine geçecek. Çünkü önceki sistemin şeffaflıktan uzak ve verimsiz olduğu, aynı zamanda madencilerin doğru telif ücretlerini ödememek için cevherin dereceleri konusunda yanlış bilgilendirme yapabildiği belirtiliyor.

Mevcut fiyatlandırma mekanizmasına göre hükümet, madencilerin yetkili laboratuvarlardan alınan numunelere dayanarak beyan ettikleri fiyatları kabul ediyor. Hindistan Maden Bürosu da çeşitli kalitelerdeki demir cevherinin ortalama satış fiyatını duyurmak için kendisine beyan edilen bu fiyatları dikkate alıyor.

Yetkililer, bunun farklı eyaletlerden çıkarılan aynı kalite demir cevheri için ortalama satış fiyatında büyük farklılıklara yol açtığına dikkat çekti.

Ayrıca piyasa kaynaklarına göre, daha az telif ücreti ödemek adına yüksek tenörlü bir cevher için daha düşük bir fiyat belirlemek madenciler arasında yaygın bir uygulamadır.

Yetkililer, yerel demir cevheri için geliştirilen yeni endeksin halihazırda yürürlükte olan verimsiz sistemin yerini alacağını ve bununla ilgili yanlış uygulamaları da ortadan kaldıracağını belirtti.