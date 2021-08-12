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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Temmuz ayında %12,06 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 14:05:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %12,06 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %1,50 artışla 44,29 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %8,11 düşüşle ve yıllık %1,21 artışla 38.61 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,81 milyon mt ile Güney Kore ve 1,73 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: hammaddeler  Okyanusya  demir cevheri  Avustralya  |  benzer haberler »


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