GWR Group demir cevheri madeninde faaliyete başlayacak ve üretimi artırabilir

Çarşamba, 09 Aralık 2020 16:12:39 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri şirketi GWR Group, önümüzdeki hafta 1 milyon mt yüksek tenörlü düşük katkılı demir cevheri kapasitesine sahip C4 demir cevheri yatağının 1. aşamasında faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Şirket, %60,7 tenörlü demir cevheri kapasitesini 21,6 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor.

GWR Group, C4 demir cevheri yatağının 2. aşamasından kalan 20 milyon mt demir cevherinin ne kadarının optimize edilip bu aşamaya dahil edileceğini değerlendirmek için incelemesini hızlandıracak.