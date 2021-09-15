Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Temmuz’da aylık %15 arttı

Çarşamba, 15 Eylül 2021 10:11:31 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Temmuz ayında ülkenin demir cevheri üretimi Haziran ayına göre %15 artarken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %4,8 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %2,7 artış gösterdi.

2020 yılı Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %42,9 ve mangan cevheri üretimi %15,8 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %29,4 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Temmuz ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %4,4 düşüşle 11,62 milyar ZAR (810,46 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %72,3 düşerek 224,8 milyon ZAR (15,67 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Temmuz ayında 3,14 milyar ZAR (219,34 milyon $) olarak aylık bazda %32,4 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %71 artarken, mangan cevheri satış değeri %13,2 ve nikel satış değeri %63,9 düşüş gösterdi.