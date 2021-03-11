Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ocak’ta aylık %1,8 düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 15:01:10 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Ocak ayında ülkenin demir cevheri üretimi Aralık ayına göre %1,8 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %7,4 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %19,3 artış gösterdi.

2020 yılı Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %3,8 düştü ve mangan cevheri üretimi %34,7 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %9,8 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Ocak ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %12,9 düşüşle 9,38 milyar ZAR (626,85 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %49,4 düşerek 556,6 milyon ZAR (37,20 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Ocak ayında 2,67 milyar ZAR (178,45 milyon $) olarak aylık bazda %7,3 düştü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %43,3 artarken, mangan cevheri satış değeri %17,7 artış ve nikel satış değeri %44,7 düşüş gösterdi.