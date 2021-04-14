Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Şubat’ta aylık %24 arttı

Çarşamba, 14 Nisan 2021 11:45:11 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Şubat ayında ülkenin demir cevheri üretimi Ocak ayına göre %24 artarken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %11,5 artış kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %30 düşüş gösterdi.

2020 yılı Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %65,7 ve mangan cevheri üretimi %21,6 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %7,8 artış kaydetti.

Öte yandan, Şubat ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %5,9 düşüşle 9,72 milyar ZAR (670,40 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %109,5 artarak 1,31 milyar ZAR (90,48 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Şubat ayında 3,35 milyar ZAR (230,93 milyon $) olarak aylık bazda %57,3 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %47 artarken, mangan cevheri satış değeri %39,7 ve nikel satış değeri %83,3 artış gösterdi.