Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Aralık’ta aylık %25,2 arttı

Salı, 16 Şubat 2021 14:31:12 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ülkenin demir cevheri üretimi Kasım ayına göre %25,2 artarken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %2,9 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %7,6 düşüş gösterdi.

2019 yılı Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %2,1 düştü ve mangan cevheri üretimi %32,5 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %32 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Aralık ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %32,8 artışla 10,48 milyar ZAR (725,81 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %37,8 artarak 1,09 milyar ZAR (75,49 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Aralık ayında 3,07 milyar ZAR (212,60 milyon $) olarak aylık bazda %21,4 düştü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %26,3 artarken, mangan cevheri satış değeri %59 ve nikel satış değeri %80,8 düşüş gösterdi.