Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ekim’de aylık %1,3 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 14:07:13 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ülkenin demir cevheri üretimi Eylül ayına göre %1,3 artarken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %10,8 artış kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %2,3 düşüş gösterdi.

2019 yılı Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %26,5 ve mangan cevheri üretimi %3,2 düştü. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %2,9 artış kaydetti.

Öte yandan, Ekim ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %38,2 düşüşle 5,98 milyar ZAR (395,91 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %67,2 düşerek 246,5 milyon ZAR (16,32 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Ekim ayında 3,84 milyar ZAR (254,12 milyon $) olarak aylık bazda %7,5 düştü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %31,2 artarken, mangan cevheri satış değeri %7,9 ve nikel satış değeri %67,4 düşüş gösterdi.