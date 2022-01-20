Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Kasım’da aylık %4,4 arttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 11:53:50 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin demir cevheri üretimi Ekim ayına göre %4,4 artarken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %10,8 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %1,6 düşüş gösterdi.

2020 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %9,3 ve mangan cevheri üretimi %1 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %12,8 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Kasım ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %9,5 düşüşle 6,75 milyar ZAR (442,54 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %21,8 artarak 1,04 milyar ZAR (68,48 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Kasım ayında 2,86 milyar ZAR (188,10 milyon $) olarak aylık bazda %24,5 düştü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %14,5 düşerken, mangan cevheri satış değeri %17,8 düşüş ve nikel satış değeri %30,9 artış gösterdi.