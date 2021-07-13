Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Mayıs’ta aylık %4,7 düştü

Salı, 13 Temmuz 2021 15:11:05 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Mayıs ayında ülkenin demir cevheri üretimi Nisan ayına göre %4,7 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %2,7 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %16 düşüş gösterdi.

2020 yılı Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %48,4 ve mangan cevheri üretimi %39,7 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %15 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Mayıs ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %13,1 artışla 12,23 milyar ZAR (838,87 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %38,4 artarak 802,2 milyon ZAR (55,01 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Mayıs ayında 3,24 milyar ZAR (222,38 milyon $) olarak aylık bazda %13,2 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %116 artarken, mangan cevheri satış değeri %38,1 ve nikel satış değeri %182,3 artış gösterdi.