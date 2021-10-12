Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ağustos’ta aylık %13,5 düştü

Salı, 12 Ekim 2021 14:00:26 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Ağustos ayında ülkenin demir cevheri üretimi Temmuz ayına göre %13,5 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %22,1 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %4,1 artış gösterdi.

2020 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %22,9 arttı ve mangan cevheri üretimi %9,7 düştü. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %28,1 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Ağustos ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %16,9 düşüşle 9,67 milyar ZAR (647,31 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %536,7 artarak 780,7 milyon ZAR (52,24 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Ağustos ayında 3,28 milyar ZAR (219,82 milyon $) olarak aylık bazda %7,1 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %15 artarken, mangan cevheri satış değeri %5,9 ve nikel satış değeri %37,5 artış gösterdi.