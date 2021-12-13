Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ekim’de aylık %11 düştü

Pazartesi, 13 Aralık 2021 10:31:50 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Ekim ayında ülkenin demir cevheri üretimi Eylül ayına göre %11 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %6,1 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %3,6 artış gösterdi.

2020 yılı Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %11,5 arttı ve mangan cevheri üretimi %7,5 düştü. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %30,5 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Ekim ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %20,5 düşüşle 7,55 milyar ZAR (469,82 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %22,2 artarak 857,9 milyon ZAR (53,4 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Ekim ayında 3,78 milyar ZAR (235,45 milyon $) olarak aylık bazda %12,5 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %28,4 artarken, mangan cevheri satış değeri %1,7 düşüş ve nikel satış değeri %33,5 artış gösterdi.