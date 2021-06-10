Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Nisan’da aylık %5,2 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 15:22:06 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Nisan ayında ülkenin demir cevheri üretimi Mart ayına göre %5,2 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %5,9 artış kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %2 artış gösterdi.

2020 yılı Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %149,1 ve mangan cevheri üretimi %208,2 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %575,6 artış kaydetti.

Öte yandan, Nisan ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %3,4 düşüşle 11,22 milyar ZAR (821,45 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %20,5 düşerek 579,3 milyon ZAR (42,44 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Nisan ayında 2,92 milyar ZAR (214,08 milyon $) olarak aylık bazda %12,3 düştü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %115,6 artarken, mangan cevheri satış değeri %173,7 ve nikel satış değeri %3.566,5 artış gösterdi.