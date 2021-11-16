Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Eylül’de aylık %14,6 düştü

Salı, 16 Kasım 2021 09:58:22 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, bu yılın Eylül ayında ülkenin demir cevheri üretimi Ağustos ayına göre %14,6 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %21,1 artış kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %7 artış gösterdi.

2020 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %6,9 ve mangan cevheri üretimi %14,2 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %34,4 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Eylül ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %2,6 düşüşle 9,41 milyar ZAR (2,51 milyar $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %10,1 düşerek 701,7 milyon ZAR (187,67 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Eylül ayında 3,29 milyar ZAR (881,76 milyon $) olarak aylık bazda %0,3 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %1,6 düşerken, mangan cevheri satış değeri %28,4 ve nikel satış değeri %6,7 düşüş gösterdi.