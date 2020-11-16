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Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Eylül’de aylık %2,2 düştü

Pazartesi, 16 Kasım 2020 12:18:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ülkenin demir cevheri üretimi Ağustos ayına göre %2,2 düşerken, mangan cevheri üretimi de aylık bazda %3,5 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %8,6 artış gösterdi.

2019 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %30,5 düşerken, mangan cevheri üretimi %4,8 arttı. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %21 artış kaydetti.

Öte yandan, Eylül ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %13,4 artışla 9,68 milyar ZAR (627,36 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %32,4 artarak 751,8 milyon ZAR (48,74 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Eylül ayında 4,15 milyar ZAR (269,17 milyon $) olarak aylık bazda %26,6 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %87,5 ve nikel satış değeri %24,3 artış, mangan cevheri satış değeri %21,4 düşüş gösterdi.


Etiketler: demir cevheri  G. Afrika  hammaddeler  mangan cevheri  Güney Afrika  üretim  |  benzer haberler »


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